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У Києві розпочалася зустріч президентів Ердогана та Зеленського: що обговорять

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Реджеп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган разом із дружиною прилетів до Киева. Про це повідомляється у офіційному Twitter голови Турецької Республіки.

Ердоган прибув на запрошення президента України Володимира Зеленського, щоб узяти участь у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.

– Ми перебуваємо в Києві на запрошення президента України Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня. Я сподіваюся, що зустрічі приведуть до сприятливих результатів і для країн, і для регіону, – написав Ердоган на своїй сторінці у соцмережі.

Спочатку глави держав поспілкуються у форматі віч-на-віч.

Під час зустрічі заплановано підписати угоду про зону вільної торгівлі. Нагадаємо, що напередодні Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) із Туреччиною. Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що підписання відбудеться 3 лютого.

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Переговори про вільну торгівлю між двома країнами тривають з 2011 року – тоді підписали Декларацію про стратегічне партнерство країн.

Зустріч двох президентів із представниками ЗМІ запланована на 15.25.

Нагадаємо, що прем’єр Денис Шмигаль анонсував підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною ще в листопаді 2020 року.

У липні 2021 року президент Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонних переговорів домовилися прискорити підготовку Угоди про зону вільної торгівлі.

Фото: Dreamstime

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