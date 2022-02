Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган разом із дружиною прилетів до Киева. Про це повідомляється у офіційному Twitter голови Турецької Республіки.

Ердоган прибув на запрошення президента України Володимира Зеленського, щоб узяти участь у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.

We are in Kyiv upon the invitation of President @ZelenskyyUa of Ukraine to attend the 10th meeting of the High-Level Strategic Council.

I hope the meetings will lead to auspicious results for both countries and the region.

