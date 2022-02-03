Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган разом із дружиною прилетів до Киева. Про це повідомляється у офіційному Twitter голови Турецької Республіки.

Ердоган прибув на запрошення президента України Володимира Зеленського, щоб узяти участь у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.

– Ми перебуваємо в Києві на запрошення президента України Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня. Я сподіваюся, що зустрічі приведуть до сприятливих результатів і для країн, і для регіону, – написав Ердоган на своїй сторінці у соцмережі.

We are in Kyiv upon the invitation of President @ZelenskyyUa of Ukraine to attend the 10th meeting of the High-Level Strategic Council. I hope the meetings will lead to auspicious results for both countries and the region. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 3, 2022

Спочатку глави держав поспілкуються у форматі віч-на-віч.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’da Resmî Törenle karşılanıyor

https://t.co/j4HlM6afW7 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 3, 2022

Під час зустрічі заплановано підписати угоду про зону вільної торгівлі. Нагадаємо, що напередодні Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) із Туреччиною. Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що підписання відбудеться 3 лютого.

Переговори про вільну торгівлю між двома країнами тривають з 2011 року – тоді підписали Декларацію про стратегічне партнерство країн.

Зустріч двох президентів із представниками ЗМІ запланована на 15.25.

Нагадаємо, що прем’єр Денис Шмигаль анонсував підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною ще в листопаді 2020 року.

У липні 2021 року президент Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонних переговорів домовилися прискорити підготовку Угоди про зону вільної торгівлі.