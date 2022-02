Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с женой прилетел в Киев. Об этом сообщается в официальном Twitter главы Турецкой Республики.

Эрдоган прибыл по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, чтобы принять участие в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня.

We are in Kyiv upon the invitation of President @ZelenskyyUa of Ukraine to attend the 10th meeting of the High-Level Strategic Council.

I hope the meetings will lead to auspicious results for both countries and the region.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 3, 2022