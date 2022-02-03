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Факты / Украина / Политика

В Киеве началась встреча президентов Эрдогана и Зеленского: что обсудят

Марта Бондаренко редактор ленты
Реджеп Ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с женой прилетел в Киев. Об этом сообщается в официальном Twitter главы Турецкой Республики.

Эрдоган прибыл по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, чтобы принять участие в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня.

— Мы находимся в Киеве по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня. Я надеюсь, что встречи приведут к благоприятным результатам и для стран, и для региона, – написал Эрдоган на своей странице в соцсети.

Сначала главы государств пообщаются в формате с глазу на глаз.

Во время встречи планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли. Напомним, что накануне Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что подписание состоится 3 февраля.

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Переговоры о свободной торговле между двумя странами продолжаются с 2011 года – тогда подписали Декларацию о стратегическом партнерстве стран.

Встреча двух президентов с представителями СМИ намечена на 15.25.

Напомним, что премьер Денис Шмыгаль анонсировал подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Турцией еще в ноябре 2020 года.

В июле 2021 года президент Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились ускорить подготовку Соглашения о зоне свободной торговли.

Фото: Dreamstime

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