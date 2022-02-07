Америка має намір збільшити військову допомогу Україні – Блінкен

Сполучені Штати Америки мають намір продовжувати роботу для збільшення військової допомоги Україні на тлі загрози масштабного вторгнення Росії.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу. За його словами, Білий дім і далі працює з Конгресом для надання допомоги нашій державі.

– Ми продовжуємо тісно працювати, щоб значно збільшити допомогу Україні та допомогти підготуватися до свого захисту, – зазначив Блінкен.

Державний секретар наголосив, що протягом 2021 року Сполучені Штати Америки доставили Україні військову допомогу та озброєння на загальну суму близько $650 млн.

Підтримка США

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що міжнародні союзники та партнери надали Україні фінансову підтримку в розмірі $1,5 млрд на тлі можливого нападу Росії.

Надана оборонна зброя та військове обладнання сягають понад 1 тис. тонн. Нещодавно у Київ прилетів вже восьмий авіатранспорт, на борту якого містилося 86 тонн вантажу із боєприпасами зі США.