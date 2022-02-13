Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Лідери обговорили безпекові та економічні питання, а також ризики та санкції через можливу російську агресію.

Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter повідомив, що розмова з президентом США тривала годину.

– Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію, – написав він.

Український президент зазначив, що деталі розмови будуть оприлюднені згодом.

Водночас на сайті Білого дому повідомляється, що американський президент підтвердив прихильність США до суверенітету та територіальної цілісності України.

– Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками та партнерами швидко та рішуче дадуть відповідь на будь-яку подальшу агресію Росії проти України, – йдеться у повідомленні.

Додається, що обидва лідери погодилися з важливістю продовження дипломатії та стримування у відповідь на нарощування Росією військового потенціалу на кордонах України.

Днем раніше Джо Байден мав бесіду з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час цієї розмови сторони обговорили загрозу нового нападу РФ на українські території. Президент Байден попередив російського президента, що при вторгненні РФ в Україну, Сполучені Штати та інші країни Заходу завдадуть Росії швидких і серйозних втрат.

Попередня розмова лідерів України та США відбулась 27 січня. Тоді головними темами була деескалація на українських кордонах, а також військова та фінансова допомога Україні з боку США.

Джерела: Білий дім, Володимир Зеленський