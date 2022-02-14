Під час телефонної бесіди президент України Володимир Зеленський запросив американського Джо Байдена до України та обговорив гарантії української безпеки.

Як повідомили в Офісі президента, лідери обмінялися наявною інформацією навколо безпекової ситуації України. Вони також обговорили шляхи деескалації та загальну оцінку ситуації на кордоні.

Володимир Зеленський наголосив, що українська держава готова до будь-якого розвитку ситуації та розуміє всі поточні ризики.

– Зупинимо будь-яку ескалацію в бік України. Столиця України, Київ, інші міста нашої держави – Харків і Львів, Дніпро й Одеса – у безпеці та під надійним захистом, – наголосив президент Зеленський.

Він також відзначив кроки Сполучених Штатів та інших партнерів, які продовжують надавати нам дієву підтримку.

– Ми її відчуваємо. І розраховуємо, що вона, серед іншого, допоможе запобігти поширенню панічних настроїв, – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави подякував Джо Байдену за непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України.

Сторони також обговорили гарантії безпеки нашої держави, а український лідер зазначив, що без безпеки в Україні не може бути безпеки в Європі.

Президенти погодились щодо продовження дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності, а Володимир Зеленський окремо наголосив, що наша держава виступає виключно за мирне врегулювання конфлікту.

Співрозмовники обговорили кроки з деескалації та досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів.

Президент Зеленський відзначив важливість зусиль Сполучених Штатів у консолідації міжнародної підтримки України.

– Поки ми не є членом НАТО. Тому лише сильна українська армія є запорукою безпеки нашої держави, – сказав український лідер.

Сторони також обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.

Під час розмови також ішлося про питання підвищення фінансової та енергетичної стійкості України на тлі поточних викликів.

Володимир Зеленський запросив Джо Байдена відвідати Україну з візитом.

– Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації, – сказав президент Зеленський.

Ввечері 13 лютого стало відомо, що президенти провели телефонну розмову і обговорили безпекові та економічні питання, але подробиць бесіди не було.

Напередодні Джо Байден мав розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час цієї розмови сторони обговорили загрозу нового російського нападу на Україну. Президент США також попередив російського лідера, що при вторгненні до України, Росія зазнає швидких і серйозних втрат з боку країн Заходу.