Мені його довірили люди: надреп Трухін пояснив, чому не здаватиме свій мандат

Народний депутат Олександр Трухін, який потрапив у скандальну ДТП на Бориспільській трасі, не планує відмовлятися від свого мандату.

Про це він заявив 15 лютого під час розмови з журналістами. Політик пояснив це тим, що має досить багато незакінчених справ на своїй посаді і хоче розраховувати на довіру своїх виборців.

– Мені мандат довірили люди, я працюю і є ще певні невиконані речі, які я маю зробити на посаді народного депутата. Тому, коли, напевно, закінчу, тоді, напевно, будуть якісь думки чи питання… Тобто у людини завжди має бути сенс, – запевнив він.

Після відповіді на це запитання Олександр Трухін відмовився продовжувати діалог і поспішив до Верховної Ради.

ДТП за участі Трухіна

Про те, що на Бориспільській трасі сталася ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна, стало відомо 23 серпня.

На своїй Audi тоді ще представник Слуги народу в’їхав у авто попереду. Як з’ясувалося, серед постраждалих внаслідок аварії був голова комітету арбітрів УАФ Лучано Луччі.

Травми різного ступеня тяжкості отримали шестеро осіб, серед них – двоє дітей. На щастя, обійшлося без загиблих.

Відео з боді-камери патрульного поліцейського у публічному просторі з’явилося лише 1 лютого.

На кадрах помітно, що Олександр Трухін розмовляє і поводить себе, ніби перебуває у стані сп’яніння. Він відкрито пропонував хабар поліцейському, а також намагався покинути місце ДТП, пояснюючи це важливими справами народного депутата.

Наступного дня після появи скандального відео Олександра Трухіна було виключено із партії Слуга народу: це рішення підтримав не лише голова фракції Давид Арахамія, а й президент Володимир Зеленський.

У відповідь на це нардеп зізнався, що йому соромно за те, що сталося, а також заявив про готовність скласти депутатський мандат.

Джерело: BIHUS Info

Фото: Олександр Трухін