Уряд звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів. Підстави для звільнення поки не озвучувалися.
Чечоткін займав посаду голови ДСНС України з 14 травня 2015 року.
До того він працював у різних відділах Міністерства надзвичайних ситуацій України (яке в 2012 році реорганізували в Держслужбу з надзвичайних ситуацій).
З 2006 року Чечоткін займав керівні посади в центральному апараті Міністерства з надзвичайних ситуацій / ДСНС України.
А з липня 2014 року і до призначення головою відомства був директором Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС.
Микола Чечоткін має відзнаку За відвагу в надзвичайній ситуації II ступеня.
Як поінформували в Міністерстві внутрішніх справ, Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови Держслужби з надзвичайних ситуацій на начальника управління ДСНС у Рівненській області Сергія Крука.
Сергій Крук – генерал-майор служби цивільного захисту. Він очолює рівненське управління ДСНС з жовтня 2014 року. Має науковий ступень доктора наук з державного управління.