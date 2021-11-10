Уряд звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів. Підстави для звільнення поки не озвучувалися.

Чечоткін займав посаду голови ДСНС України з 14 травня 2015 року.

До того він працював у різних відділах Міністерства надзвичайних ситуацій України (яке в 2012 році реорганізували в Держслужбу з надзвичайних ситуацій).

З 2006 року Чечоткін займав керівні посади в центральному апараті Міністерства з надзвичайних ситуацій / ДСНС України.

А з липня 2014 року і до призначення головою відомства був директором Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС.

Микола Чечоткін має відзнаку За відвагу в надзвичайній ситуації II ступеня.

Як поінформували в Міністерстві внутрішніх справ, Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови Держслужби з надзвичайних ситуацій на начальника управління ДСНС у Рівненській області Сергія Крука.

Сергій Крук – генерал-майор служби цивільного захисту. Він очолює рівненське управління ДСНС з жовтня 2014 року. Має науковий ступень доктора наук з державного управління.