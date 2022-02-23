До Ради проходять сім партій, якби вибори відбулися найближчої неділі

Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, до парламенту потрапили б представники семи партій. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 11-18 лютого 2022 року.

Рейтинг партій серед українців, які визначилися з вибором:

Слуга народу – 19,6%; Європейська солідарність – 17,7%; Батьківщина – 11,5%; Опозиційна платформа – За життя – 9,5%; Сила і честь – 7,6%; Розумна політика – 6,7%; Партія Мураєва Наші – 5,4%.

П’ятивідсотковий бар’єр не долають: Українська стратегія Гройсмана (4,8%), Радикальна партія Олега Ляшка (3,9%), ВО Свобода (3,2%), Народний фронт (3,2%,) та УДАР Віталія Кличка (3,1%).

Соціологічна група Рейтинг 11-18 лютого 2022 року опитала 4 800 українців віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,4.

Результати нового опитування Рейтингу щодо проходження партій до Верховної Ради майже не відрізняються від того, що проводилося у грудні 2021 року. Щоправда, з рейтингу випала Українська стратегія Гройсмана. Два місяці тому у неї було 6% підтримки, а зараз 4,8%.