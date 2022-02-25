Президент Володимир Зеленський закликав країни Бухарестської дев’ятки допомогти Україні та змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Про це глава держави написав у Twitter.

За словами президента, Україна дуже потребує міжнародної допомоги, адже українці захищають свою свободу і землю.

– Обговорив це з Анджеєм Дудою (президентом Польщі – Ред.). Звернувся до Бухарестської дев’ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції, – сказав Зеленський.

Зазначимо, що Бухарестська дев’ятка — це об’єднання дев’яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи: Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії.

Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з @AndrzejDuda. Звернувся до Бухарестської дев’ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити ???????? за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Раніше президент України Володимир Зеленський стверджував, що Росія визначила його як “ціль номер один”.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову зі своїм колегою зі США Ллойдом Остіном. Останній зазначив, що США продовжать надавати Україні допомогу в обороні.