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Запрошую всіх друзів України відвідати Київ, ми вдячні нашим союзникам – Зеленський

Юля Захарченко редакторка стрічки
Запрошую всіх друзів України відвідати Київ, ми вдячні нашим союзникам – Зеленський

Президент України звернувся до громадян після завершення 20 доби війни, яку розпочала Росія проти нашої держави. Володимир Зеленський запросив всіх друзів України відвідати Київ і висловив вдячність союзникам у боротьбі з російською агресією.

– Вісім років війни на Донбасі. 20 днів повномасштабного вторгнення. Третій тиждень закінчується. Ми всі хочемо миру якнайшвидше. Ми всі хочемо перемоги. І постійно є таке відчуття, що ще трішки — і ми здобудемо те, що належить нам в Україні за правом, – зазначив президент.

Але ще потрібні зусилля, терпіння, ще потрібно боротися і працювати кожному на своєму місці, вважає Володимир Зеленський.

Він запросив всіх друзів України відвідати Київ, зазначивши, що тут може бути небезпечно, бо небо ще не закрите від російських ракет і літаків.

– Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків. Але погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю та на українців.

Кожен, хто разом з Україною, отримає вдячність й від інших народів, наголосив президент України.

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Фото: Офіс президента

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