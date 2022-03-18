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Факти / Україна / Політика

Не лише Путін: Кулеба нагадав про відповідальність росіян за війну в Україні

Юлія Соколова редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що не лише господар Кремля Володимир Путін несе відповідальність за війну в нашій державі, а й громадяни РФ.

Про це очільник МЗС написав у своєму Twitter-акаунті. Кулеба нагадав, що саме росіяни скидають бомби на українські міста, розстрілюють мирних українців та підтримують політику Путіна.

– Дехто хоче жити в простому світі, де Путін несе виняткову відповідальність за війну. Реальність така, що хтось фактично скидає бомби на українські міста, розстрілює евакуйованих, формує “Zs” (підрозділи військ РФ, які вдерлися в Україну, – Ред.), підтримує Путіна в опитуваннях. Як і в 1930-х роках, вони несуть відповідальність, навіть якщо їх отруїла пропаганда, – наголосив Кулеба.

Як відомо, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив вступитися за громадян РФ. Він висловився проти образ та фізичних нападів на росіян, оскільки “це війна Путіна”, і лише Кремль начебто несе відповідальність за те, що відбувається в Україні.

Заява Дмитра Кулеби, ймовірно, є реакцією на такі думки Шольца.

Варто зазначити, що напередодні в ЗМІ з’явилася інформація, що 71% росіян підтримують війну проти України. Такі дані оприлюднило Радіо Свобода з посиланням на російських соціологів.

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Джерело: МЗС

Фото: МЗС

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