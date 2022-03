Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що не лише господар Кремля Володимир Путін несе відповідальність за війну в нашій державі, а й громадяни РФ.

Про це очільник МЗС написав у своєму Twitter-акаунті. Кулеба нагадав, що саме росіяни скидають бомби на українські міста, розстрілюють мирних українців та підтримують політику Путіна.

Some want to live in a simple world where Putin is solely responsible for the war. The reality is that someone actually drops bombs on Ukrainian cities, shoots evacuees, forms ‘Zs’, backs Putin in surveys. Like in 1930s, they bear responsibility, even if poisoned by propaganda.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2022