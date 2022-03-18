Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що не лише господар Кремля Володимир Путін несе відповідальність за війну в нашій державі, а й громадяни РФ.

Про це очільник МЗС написав у своєму Twitter-акаунті. Кулеба нагадав, що саме росіяни скидають бомби на українські міста, розстрілюють мирних українців та підтримують політику Путіна.

– Дехто хоче жити в простому світі, де Путін несе виняткову відповідальність за війну. Реальність така, що хтось фактично скидає бомби на українські міста, розстрілює евакуйованих, формує “Zs” (підрозділи військ РФ, які вдерлися в Україну, – Ред.), підтримує Путіна в опитуваннях. Як і в 1930-х роках, вони несуть відповідальність, навіть якщо їх отруїла пропаганда, – наголосив Кулеба.

Some want to live in a simple world where Putin is solely responsible for the war. The reality is that someone actually drops bombs on Ukrainian cities, shoots evacuees, forms ‘Zs’, backs Putin in surveys. Like in 1930s, they bear responsibility, even if poisoned by propaganda. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2022

Як відомо, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив вступитися за громадян РФ. Він висловився проти образ та фізичних нападів на росіян, оскільки “це війна Путіна”, і лише Кремль начебто несе відповідальність за те, що відбувається в Україні.

Заява Дмитра Кулеби, ймовірно, є реакцією на такі думки Шольца.

Варто зазначити, що напередодні в ЗМІ з’явилася інформація, що 71% росіян підтримують війну проти України. Такі дані оприлюднило Радіо Свобода з посиланням на російських соціологів.