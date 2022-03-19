Радник президента України Олексій Арестович повідомив, що за добу суттєвих змін у характері бойових дій або просуванні ворога не відбулося. Так само ЗСУ та сили оборони тримають зайняті рубежі.

Про це Арестович розповів під час брифінгу.

За його словами, йдуть тактичні бої місцевого значення. Основні напрямки, де зосереджені сили російського ворога, це: Ізюм, Волноваха, Маріуполь, Херсон, Миколаїв.

Впродовж минулої доби Збройні сили України знищили кілька тилових колон окупантів в Сумській та Миколаївській областях. За попередніми даними, знищили командувача 8 загальновійськової армії Південного воєнного округу РФ.

– Ця армія, до речі, відповідала за створення 1-го і 2-го АК, які відповідали за створення так званої міліції терористичних “ЛНР” та “ДНР”, і несла основну відповідальність за події на Донбасі впродовж останніх восьми років, – розповів Олексій Арестович, підкресливши, що знищення російського командира відбулося в районі аеропорту Чорнобаївка.

Повітряні сили ЗСУ протягом минулої доби знищили 12 ворожих повітряних цілей.

– Висловлюємо окрему подяку захисникам Маріуполя. Це морська піхота, підрозділи Нацполіції України і окремий полк спеціального призначення Азов, – зазначив Арестович.

За його словами, воєнно-політичне керівництво України працює над вирішенням кризи Маріуполя.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому силове звільнення Маріуполя наразі неможливе.