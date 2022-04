Країна-агресор Росія всіма силами намагається зірвати поставки необхідної Україні зброї. Для цього вона використовує кампанії з дезінформації.

Про це поінформував у своєму офіційному Twitter-акаунті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що РФ підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземних політиків та ЗМІ, до якої Москва планує залучити фабрику тролів.

Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2022