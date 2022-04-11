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Факти / Україна / Політика

РФ намагається зірвати поставки зброї Україні та підключає фабрику тролів – Кулеба

Юлія Соколова редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Країна-агресор Росія всіма силами намагається зірвати поставки необхідної Україні зброї. Для цього вона використовує кампанії з дезінформації.

Про це поінформував у своєму офіційному Twitter-акаунті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що РФ підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземних політиків та ЗМІ, до якої Москва планує залучити фабрику тролів.

– Росія знає, що поставки зброї є важливими для України, і мобілізує всі зусилля, щоб підірвати їх. Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронними листами та засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому, – наголосив Кулеба.

Варто зазначити, що один із російських фейків щодо переданої Україні зброї вже спростував прем’єр Словаччини Едуард Геґер. Йдеться про фейкову інформацію про начебто знищення наданої Україні системи протиповітряної оборони С-300.

Геґер наголосив, що це брехня, яку поширює російська пропаганда.

Російський фейк прокоментував голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що РФ починає “фейкову операцію” щодо зброї, яку передають Україні держави-союзники.

Єрмак наголосив, що Москва вдається до таких маніпуляцій, оскільки розуміє, що програє війну в Україні, а тому намагається перешкодити поставкам озброєнь будь-якими методами.

Андрій Єрмак також попередив, що російська пропаганда може запускати фейки, що українські військові начебто здаються зі зброєю від союзників, і вона переходить на озброєння армії РФ.

Джерело: Дмитро Кулеба, Андрій Єрмак

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Фото: МЗС

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