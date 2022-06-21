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Факти / Україна / Суспільство

В Україні понад 910 дітей постраждало від дій російських окупантів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Україні понад 910 дітей постраждало від дій російських окупантів
Фото: Pixabay

Від початку повномасштабної війни, яку розв’язала Російська Федерація, в Україні загинуло вже 323 дитини, поранення отримали 587 дітей.

Про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

Станом на 21 червня офіційна кількість загиблих дітей не змінилася, проте зросла кількість поранених – 587.

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Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 302, Харківській – 174, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

19 червня внаслідок обстрілу російським ворогом села Іванівка Ізюмського району Харківської області поранення отримала 16-річна дівчина.

Ворожі війська своїми обстрілами та бомбардуваннями пошкодили 2 052 заклади освіти, з них 210 зруйновано повністю.

Джерело: Офіс генпрокурора
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