Українська розвідка працює над поверненням захисників Маріуполя – Зеленський

Червень, 21 в 17:55

Головне управління розвідки України працює над повернення захисників Маріуполя. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єр-міністром Люксембурга Ксав’є Бетелем у Києві.

— Багато деталей не зможу сказати. Дуже хочеться, щоб обмін відбувався, щоб партнери, які взяли на себе зобов’язання допомагати з цим обміном, дійсно виконали обіцянки. Ми в це не тільки віримо. Ми працюємо, але вся робота відбувається на майданчику нашого ГУР. Вони керують цим процесом. Будемо очікувати результати, – сказав президент.

Зеленський наголосив на необхідності швидкого вирішення цього питання, оскільки втрачений час негативно впливає на українських захисників, особливо поранених.

— Що відбувається з ними конкретно зараз, яку допомогу їм надають, окрім на словах, ми нічого не знаємо, – повідомив Зеленський, зазначивши, що українська розвідка знає більше деталей.

За словами президента, влада на політичному рівні має робити все для повернення військових. Зокрема, максимально підключати до цього процесу партнерів, зокрема Червоний Хрест, Організацію Об’єднаних Націй, і держави, які мають певний вплив на Росію.

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У вівторок, 21 червня, з візитом до Києва прибув прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель. Політик відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь Київської області, які постраждали від окупації російських військ.

Українські військові тримали оборону Маріуполя понад 80 днів. 16 травня розпочалась евакуація захисників міста із заблокованого російськими загарбниками металургійного комбінату Азовсталь.

Після виведення українських військових із меткомбінату, згідно з домовленостями, вони очікують на обмін.