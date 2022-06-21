Червень, 21 в 17:29

Станом на 21 червня в Україні вже заборонена діяльність десяти проросійських партій. Відповідні рішення ухвалив суд. На черзі – розгляд ще семи позовів про заборону політсил.

Про це поінформувала сьогодні на брифінгу заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць.

Вона нагадала, що в березні цього року Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) ухвалила рішення про призупинення діяльності в Україні 11 проросійських партій. А Мін’юст зобов’язали добитися заборони цих політсил через суд. Паралельно у Верховну Раду було внесено законопроєкт, який деталізував процес заборони партій, які підривають нацбезпеку України.

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– Одразу, щойно цей закон було ухвалено і введено в дію, 18 травня цього року Мін’юст подав 11 позовів до суду на виконання рішення РНБО. На сьогодні в нас уже є десять позитивних рішень. Заборонено діяльність десяти так званих проросійських політичних партій. І одночасно із цим судом було ухвалено рішення про стягнення усього майна цих партій у дохід держави, – зазначила Коломієць.

Вона уточнила, що 23 червня відбудеться засідання щодо заборони 11-ї партії. Коломієць висловила сподівання, що суд підтримає вимоги Мін’юсту.

Загалом же, за словами Коломієць, в українські суди подано 17 позовів Мін’юсту про заборону партій. Оскільки 10 з них вже розглянуті та задоволені судом, залишилося ще сім.

– 11 з них – на виконання рішення РНБО, 5 із них стосуються того, що ми отримали повідомлення Служби безпеки України про злочинну діяльність цих політичних сил, зокрема за пособництво окупанту. І одна партія, назва якої відрізняється від назви територіальних представництв. Я маю на увазі партію Русь Єдина… Її територіальні підрозділи називаються Політики Путіна. І ми вже рік розглядаємо цю справу, – наголосила Коломієць.

У Мін’юсті розраховують, що розгляд решти позовів про заборону партій відбудеться протягом місяця.

Коломієць також розповіла про напрацювання постанови в уряді, яка повинна унормувати процес стягнення майна заборонених партій. А у парламент внесено законопроєкт, який пояснює, “що буде з депутатами місцевих рад, які є членами політичних партій, діяльність яких заборонена”.

Коломієць пояснила, що депутати таких партій можуть діяти у складі депутатських груп. Водночас фракція розпускається. Депутати заборонених політсил не зможуть діяти як партія. А якщо вони спробують зареєструвати нову політичну силу, Мін’юст подасть позов про заборону діяльності.

Крім того, заступниця міністра поінформувала, що оскаржень рішень суду з боку заборонених партій ще не було. Сторони мають 20 днів на таке оскарження.

Варто зазначити, що під заборону в Україні потрапили такі партії: Опозиційний блок, Соціалісти, Партія справедливості та розвитку, Держава, Наші, Блок Володимира Сальдо, Соціалістична партія України, Партія Шарія, Ліва опозиція, ОПЗЖ (Опозиційна платформа – За життя).

Джерело: Media Center Ukraine