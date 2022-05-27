Травень, 27 в 11:57

У невизнаному Придністров’ї відправили у відставку так званий уряд через зрив мобілізації місцевого населення для участі у війні проти України.

Про це поінформував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, на території Придністров’я (у невизнаній “Придністровській Молдавській Республіці”), що межує з Одеською областю, спостерігаються “доволі цікаві події”. Так, “президент” невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський відправив “уряд” у відставку.

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– Це пов’язано насамперед із тим, що так звана мобілізація, на якій так наполягали російські окупаційні війська, в Придністров’ї не відбулася. Не відбулася, бо місцеві (жителі, – Ред.) не хочуть іти воювати проти України. Тому гауляйтер Московії Красносельський намагається хоч якось задовольнити своїх кураторів (РФ, – Ред.) – призначити нового відповідального за створення джерела напруження для України, – наголосив Братчук.

Він запевнив, що ситуація в Придністров’ї відстежується Україною.

Як інформують молдовські ЗМІ, ставленик РФ Красносельський 26 травня підписав указ про відставку так званого прем’єр-міністра Олександра Мартинова та “уряду”. Причини відставки не озвучувалися.

Новим “прем’єром” вирішено призначити так званого міністра сільського господарства Олександра Розенберга.

Ще наприкінці квітня українська розвідка повідомляла, що на території невизнаного світом Придністров’я оголошено призов громадян на “спеціальні воєнні збори”. Вони мали тривати 90 днів, починаючи з 1 червня 2022 року. На “збори” планували призивати чоловіків до 55 років, придатних до воєнної служби.

В РНБО України тоді повідомляли, що РФ влаштовує провокації на території невизнаного Придністров’я, щоб відкрити додатковий фронт в Одеській області. Зазначалося, що Придністров’я за прикладом Білорусі може підтримати РФ без вступу в активну фазу воєнних дій.

Президент Володимир Зеленський також не виключав, що російські війська можуть атакувати Україну з території невизнаного Придністров’я. Водночас він зазначав, що великої загрози немає, оскільки військове угруповання в Придністров’ї не надто боєздатне.

Нещодавно стало відомо що бойовики невизнаного Придністров’я разом із російським військовим командуванням “пропили” аеродром у Тирасполі. В РФ віддали наказ підготувати аеродром до прийому Іл-76 із російським десантом. Однак виявилося, що відновлювати вже нічого.

Джерело: Сергій Братчук, NewsMaker