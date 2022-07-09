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Факти / Україна / Політика

Громади зможуть використовувати спецфонд бюджету на першочергові потреби у війну – Рада

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Органи місцевого самоврядування під час воєнного стану в Україні зможуть спрямовувати кошти спеціального фонду місцевого бюджету до загального фонду, щоб забезпечити першочергові видатки. Верховна Рада 268 голосами ухвалила закон №7426, який це передбачає.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що громади зможуть ефективніше використовувати гроші зі спецфонду, щоб розв’язати актуальні питання. Наприклад, на підтримку інфраструктури чи потреби територіальної оборони.

Ухвалений документ дає право органам місцевого самоврядування, місцевим держадміністраціям, військово-цивільним або військовим адміністраціям здійснювати видатки на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, передавати кошти зі спецфонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ та міжбюджетних трансфертів) до загального фонду місцевого бюджету.

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Джерело: Верховна Рада
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