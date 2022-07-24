Липень, 24 в 13:26

Радник міністра оборони Олексій Копитько розповів про успіхи Рамштайн-4 і чому Україна не може отримати все те озброєння, яке хоче.

Про це Копитько написав огляд на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у лютому-березні Україна була у надскладній ситуації через значну різницю оборонних потенціалів із Росією. Росіяни чудово знали, які засоби та озброєння були у ЗСУ після знищення наших арсеналів у попередні роки.

Зараз дивляться

Багато хто в Україні та й за кордоном наполягав на тому, що нашим збройним силам треба виключно радянське озброєння. Але Міноборони всіма силами переконувало, що потрібний терміновий перехід на важкі озброєння західного зразка. І це було правильним.

Олексій Копитько нагадав, що перелам у розумінні потреб ЗСУ стався одразу після візиту міністра оборони Олексія Резнікова до Лондона.

У травні була драматична ситуація, коли постачання снарядів радянських зразків знизилися до критичних показників, а потік іноземних озброєнь лише набирав обертів. Міноборони тоді правдами та неправдами купувало всі снаряди та техніку, до яких могло дотягнутися.

За словами Резнікова, зустрічі у Рамштайні де-факто є прообразом нового механізму, за допомогою якого вільний світ реагує на виклики.

Радник міністра оборони зазначає, що як виявилося ООН та ОБСЄ “зламалися”. Наприклад, ООН навіть боялося вказати у заяві, хто обстріляв Одесу. Тому Рамштайн слід сприймати як видиму частину великого процесу, який стане успішним, або ні.

– Ми зараз цілком могли б обговорювати наші проблеми виключно в ООН та на різних рівнях НАТО. І отримувати запевнення у стурбованості та всілякій підтримці. Плюс упиратися у широкий спектр двосторонніх контактів, за яких шансів отримати німецько-голландський комплект PzH 2000 або комплект для стрільби ракетами Harpoon було б значно меншим. А в стислий термін – взагалі нуль, – вважає Олексій Копитько.

Він також розповів, що Міноборони зробило, щоб “механізм Рамштайну” став продуктивним:

Україна просила техніку, переконувала, що той чи інший тип озброєнь нам потрібний, і його можна нам довірити.

Україна запропонувала розсортувати всі програми на коротко-, середньо- та довгострокові, а також розглянути можливість перейти до допомоги у вигляді комплексів.

Наприклад, якщо говорити про артилерію, це не просто 18 гармат, а це дивізіон, куди входять управлінські одиниці, одиниці забезпечення, БПЛА, радари контрбатарейної боротьби та інше.

Третій крок. Міноборони запропонувало структурувати програми допомоги Україні, поклавши в основу mission oriented approach (коли певні кошти спрямовуються на вирішення конкретних цілей).

Наприклад, розблокування портів включає низку складових – від розвідки до засобів ураження.

Четвертий крок, якому Рамштайн-4 присвятили – це розширення та поглиблення mission oriented approach, а також переклад на системну основу ремонту та обслуговування техніки.

За словами Копитька, де-факто Рамштайн перетворюється на механізм, який вирощує нам армію іншого типу.

Зараз на слуху чотири HIMARS, дрони, кілька Caesar, кілька десятків одиниць артилерії 155-мм та 105-мм від Британії, снаряди, ракети, а також навчання наших військових та інше.

Наразі відомо, що Україні передали 12 установок М142 HIMARS, гарантовано ще чотири (разом 16), крім М270 та аналогів. Генерал армії Марк Міллі заявив, що підготовлено 200 людей екіпажу для цих важких установок.

– Ми показали, що добре стріляємо з HIMARS та 155-мм. І за ці місяці втратили в боях незначну кількість західної техніки… Американці бачать, що ми використовуємо ракети осмислено, не палимо безладно. Нам уперше дадуть високоточні снаряди, яких раніше не було. Це дозволить кришити ворогів, не руйнуючи наші міста та села, — зазначає радник міністра оборони.

Зараз нашим пріоритетом буде надзвичайна ефективність використання ресурсів. Безлімітного потоку допомоги не буде. Ми отримуємо не все, що хочемо, але дуже багато.

Є кілька пріоритетів, якими йде тонка робота – ППО/ПРО, танки, авіація, далекобійна зброя та низка інших, підсумував радник міністра оборони.