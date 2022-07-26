Липень, 25 в 21:36

Російська Федерація веде проти об’єднаної Європи відверту газову війну. Країні-агресору байдуже, що буде з людьми, як вони страждатимуть – від голоду через блокування портів, від зимових холодів, бідності чи окупації. Це просто різні форми терору, упевнений президент України Володимир Зеленський.

– Ми побачили чергові газові погрози Європі. Попри поступку щодо турбіни для Північного потоку, Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана за контрактами. Все це робиться Росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватися до зими. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти обʼєднаної Європи.

Зеленський переконаний, що потрібно посилювати санкції проти Кремля, щоб обмежити доходи Російської Федерації не лише від нафти та газу, а й взагалі від будь-якого експорту.

Зараз дивляться

– Потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який іще залишається. І максимально розривати торговельні звʼязки з Росією, бо кожен такий звʼязок – це потенційний засіб тиску Росії.

Газовий шантаж Європи, який щомісяця посилюється, потрібен державі-терористу для того, щоб погіршити життя кожного європейця, зауважив президент. Це можна розглядати як стимул, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагомішим, ніж нещодавно затверджений сьомий, вважає Зеленський.