Липень, 26 в 18:01

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Україна вже провела переговори з низкою країн щодо відновлення зруйнованого житла.

Про це Тимошенко розповів у своєму зверненні.

За його словами, вже проведені перемовини з Туреччиною, Італією, Нідерландами, Естонією та євроделегацією щодо відновлення зруйнованого житла та об’єктів соціальної інфраструктури вже зараз.

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Наразі йдеться про відновлення інфраструктури Київської, Одеської, Житомирської та Харківської областей.

Для обговорення напрямків роботи листи-запрошення направили 28 країнам.

Тимошенко також зауважив, що за останній тиждень в Україну надійшло понад 22 000 тонн гуманітарної допомоги. З початку широкомасштабної військової агресії РФ Україна отримала понад 683 000 тонн гуманітарних вантажів.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що уряд розробив другу частину довідника з відбудови зруйнованих міст та селищ. Додано розділи про види забудови, з типовими вулицями та упорядженням фасадів, робота над ним триває.