Україна запросила 28 країн до обговорення відбудови зруйнованої інфраструктури – ОПУ
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Україна вже провела переговори з низкою країн щодо відновлення зруйнованого житла.
Про це Тимошенко розповів у своєму зверненні.
За його словами, вже проведені перемовини з Туреччиною, Італією, Нідерландами, Естонією та євроделегацією щодо відновлення зруйнованого житла та об’єктів соціальної інфраструктури вже зараз.
Наразі йдеться про відновлення інфраструктури Київської, Одеської, Житомирської та Харківської областей.
Для обговорення напрямків роботи листи-запрошення направили 28 країнам.
Тимошенко також зауважив, що за останній тиждень в Україну надійшло понад 22 000 тонн гуманітарної допомоги. З початку широкомасштабної військової агресії РФ Україна отримала понад 683 000 тонн гуманітарних вантажів.
Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що уряд розробив другу частину довідника з відбудови зруйнованих міст та селищ. Додано розділи про види забудови, з типовими вулицями та упорядженням фасадів, робота над ним триває.