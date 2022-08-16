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Факти / Україна / Політика

РФ вкотре порушує гуманітарне право: реакція МЗС на судилище над іноземцями в “ДНР”

Валентина Летяк, редакторка стрічки
МЗС України
Фото: Depositphotos

Так званий суд РФ на Донбасі над іноземними громадянами, призваними в Збройні сили України, і гуманітарним працівником – нікчемний з точки зору міжнародного права.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко після того, як учора ватажки “ДНР” оголосили про початок “суду” над п’ятьма іноземцями, які, ймовірно, воювали на боці ЗСУ і потрапили до російського полону.

– Це ще один доказ того, що Москва грубо порушує правила ведення війни. Міжнародне гуманітарне право повинно застосовуватися до всіх військовополонених і затриманих цивільних осіб, – наголосив він.

 

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Йдеться зокрема про громадян Великої Британії, Швеції та Хорватії. Їм може загрожувати покарання у вигляді страти.

За даними росЗМІ, підсудні – громадянин Швеції Матіас Густавссон, Хорватії – Векослав Пребіг, а також піддані Великої Британії Джон Хардінг, Ендрю Хілл та Ділан Хілі.

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