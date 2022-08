РФ вкотре порушує гуманітарне право: реакція МЗС на судилище над іноземцями в “ДНР”

Так званий суд РФ на Донбасі над іноземними громадянами, призваними в Збройні сили України, і гуманітарним працівником – нікчемний з точки зору міжнародного права.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко після того, як учора ватажки “ДНР” оголосили про початок “суду” над п’ятьма іноземцями, які, ймовірно, воювали на боці ЗСУ і потрапили до російського полону.

Russia’s sham trial in Donbas of foreign citizens enlisted in Ukraine’s armed forces, and aid worker is null and void. This is yet another proof Moscow is grossly violating the rules of war. International humanitarian law must be applied to all POWs and detained civilians.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 16, 2022