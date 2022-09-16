У заступника голови Верховного суду знайшли паспорт РФ, він це заперечує – Схеми

Вересень, 16 в 9:43

Заступник голови Верховного суду та глава Касаційного господарського суду у його складі Богдан Львов має громадянство РФ, яке він отримав ще у 1999 році, проте приховав цей факт під час конкурсу на посаду в суді у 2017 році, встановили журналісти Схем (Радіо Свобода).

Він не вказав у анкеті, що має подвійне громадянства, насправді ж у нього є російський паспорт, стверджують розслідувачі.

За їхніми даними, після досягнення 45-річчя у 2012 році Львов оновив паспорт. Причому в обох випадках він особисто подавав відповідні заяви у Москві.

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Сам суддя у спілкуванні з журналістами все заперечив, хоча визнав що підписи на документах дуже схожі на оригінал.

Схеми також встановили, що Львов має двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві, якою володіють навпіл теща та дружина, яка також є громадянкою РФ.

– Свою частку у власності цієї квартири мав раніше сам суддя, але передав її дружині за договором дарування, укладеним 7 червня 2012 року. Записи в офіційному реєстрі нерухомості РФ підтверджують, що правочин був засвідчений за його паспортом громадянина Росії, – йдеться у розслідуванні.

Проте суддя не згадує про цю нерухомість у своїй декларації.

Набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень, тому Схеми передали документи голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Звернулися також до СБУ. Там сказали, що “володіють інформацією, яка може свідчити про наявність російського громадянства у судді Богдана Львова”, і зараз працюють над отриманням матеріалів, котрі можуть остаточно підтвердити чи спростувати наявні дані.

Фото: Богдан Львов