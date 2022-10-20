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Факти / Україна / Політика

До України з візитом прибув президент Швейцарії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
До України з візитом прибув президент Швейцарії

В Україну з візитом прибув президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Його зустріли на залізничному вокзалі Києва.

Про це Кассіс написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, останній раз в Україні він був ще минулого року.

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– Знову в Україні – через рік після мого останнього візиту. Моя мета – отримати інформацію про ситуацію у зв’язку з війною, про гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни, – наголосив президент Швейцарії.

Раніше Швейцарія приєдналася до Європейського Союзу, призупинивши дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.

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