Жовтень, 20 в 10:08

В Україну з візитом прибув президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Його зустріли на залізничному вокзалі Києва.

Про це Кассіс написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, останній раз в Україні він був ще минулого року.

Зараз дивляться

– Знову в Україні – через рік після мого останнього візиту. Моя мета – отримати інформацію про ситуацію у зв’язку з війною, про гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни, – наголосив президент Швейцарії.

Zurück in der #Ukraine, ein Jahr nach meinem letzten Besuch ???????? Das Ziel: Mir vor Ort ein Bild der Kriegssituation, humanitären Lage & Vorbereitungsarbeiten für den #Wiederaufbau des Landes machen. pic.twitter.com/xOCdTzMoMJ — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 20, 2022

Раніше Швейцарія приєдналася до Європейського Союзу, призупинивши дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.