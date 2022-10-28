Верховній Раді пропонують позбавити мандатів Рабіновича та Васильковського

Жовтень, 28 в 14:25

В Україні двох проросійських народних депутатів, яких раніше позбавили громадянства, хочуть позбавити мандатів. Йдеться про Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського.

Про це йдеться у проєктах постанов про дострокове припинення повноважень народного депутата №8160 та №8161 від 28 жовтня, оприлюднених на сайті Верховної Ради. Наразі відомо, що документи направили для розгляду до Комітету ВР.

Народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що раніше обох чиновників позбавили українського громадянства.

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Народного депутата Вадима Рабіновича було обрано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії ОПЗЖ.

Водночас Ігоря Васильковського обрано в одномандатному виборчому окрузі № 139 (Одеська область) від політичної партії Слуга народу.