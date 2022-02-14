Польський політик, колишній президент Польщі Лех Валенса заявив про готовність негайно вирушити до Києва на тлі загрози нової хвилі російської агресії проти України.

Про це політик поінформував на своїй сторінці у Facebook.

– Повідомляю про свою готовність негайно виїхати до Києва з метою солідарної оборони, – зазначив Валенса.

Він уточнив, що посол України в Польщі поставлений до відома про таке рішення.

Лех Валенса обіймав посаду президента Польщі в 1990 – 1995 роках. Він є лауреатом Нобелівської премії миру (1983 року).

Як відомо, Польща активно підтримує нашу державу перед загрозою військової ескалації з боку РФ.

Так, уряд Польщі нещодавно ухвалив рішення про безоплатну передачу Збройним силам України військового майна, яке перебуває в запасах польських Збройних сил. Йдеться про десятки тисяч снарядів та артилерійських боєприпасів, міномети, гранатомети та іншу оборонну зброю. Варшава, зокрема, пообіцяла передати переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun.

Крім того, Польща готова прийняти українських біженців у разі, якщо РФ наважиться на повномасштабний напад. У Варшаві прогнозували, що хвиля біженців з території України в разі нового військового вторгнення Росії може досягнути мільйона людей.

Минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда зустрівся в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери трьох держав одностайно засудили скупчення російських військ на кордонах України.

Джерело: Facebook Леха Валенси