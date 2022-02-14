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Для солідарної оборони: Лех Валенса заявив про готовність негайно їхати до Києва

Юлія Соколова редакторка стрічки
Лех Валенса

Польський політик, колишній президент Польщі Лех Валенса заявив про готовність негайно вирушити до Києва на тлі загрози нової хвилі російської агресії проти України.

Про це політик поінформував на своїй сторінці у Facebook.

– Повідомляю про свою готовність негайно виїхати до Києва з метою солідарної оборони, – зазначив Валенса.

Він уточнив, що посол України в Польщі поставлений до відома про таке рішення.

Лех Валенса обіймав посаду президента Польщі в 1990 – 1995 роках. Він є лауреатом Нобелівської премії миру (1983 року).

Пост Леха Валенси

Як відомо, Польща активно підтримує нашу державу перед загрозою військової ескалації з боку РФ.

Так, уряд Польщі нещодавно ухвалив рішення про безоплатну передачу Збройним силам України військового майна, яке перебуває в запасах польських Збройних сил. Йдеться про десятки тисяч снарядів та артилерійських боєприпасів, міномети, гранатомети та іншу оборонну зброю. Варшава, зокрема, пообіцяла передати переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun.

Крім того, Польща готова прийняти українських біженців у разі, якщо РФ наважиться на повномасштабний напад. У Варшаві прогнозували, що хвиля біженців з території України в разі нового військового вторгнення Росії може досягнути мільйона людей.

Минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда зустрівся в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери трьох держав одностайно засудили скупчення російських військ на кордонах України.

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Джерело: Facebook Леха Валенси

Фото: Depositphotos

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