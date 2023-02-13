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Факти / Україна / Політика

У Раді готують реформу держслужби: які зміни пропонують

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Раді готують реформу держслужби: які зміни пропонують

В Україні проведуть реформу держслужби, що є однією з умов європейської інтеграції.

Про це повідомила очільниця партії Слуга народу Олену Шуляк.

За її словами, в Україні є серйозні проблеми в системі оплати праці державних службовців.

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Крім того, непрозорість та корупційні ризики при встановленні та нарахуванні різних надбавок та премій не дають змоги залучати ефективних фахівців на держслужбу. Саме тому маємо в Україні низьку якість державного менеджменту та сервісу.

За словами Олени Шуляк, в Україні проведуть реформу держслужби, в основі якої є законопроєкт №8222.

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За його допомогою можна змінити системи й підходи до регулювання оплати праці, запровадити прозору систему на основі класифікації посад, посилити роль посадового окладу, припинити надмірні необґрунтовані виплати, а також запровадити механізм оптимізації чисельності працівників державних органів, розповіла очільниця партії Слуга народу.

На думку Олени Шуляк, саме завдяки такій реформі конкурентоздатність держави на ринку праці значно зросте. Законопроєкт передбачає протягом 5 років досягти такого рівня оплати праці на державній службі, якій буде дорівнювати 70-90% оплати праці на тій же посаді у приватному секторі.

Фото: Слуга народу

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