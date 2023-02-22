Лютий, 22 в 16:44

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про відновлення декларування посадовців.

Глава держави чекає на ухвалення законопроєкту №8071 Про внесення змін до деяких законів України з метою виконання вимог Європейської Комісії щодо набуття Україною статусу члена

Європейського Союзу.

Проєкт закону “має на меті відновлення обов’язку подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”. За нього мають проголосувати депутати Верховної Ради.

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Нагадаємо, що 30 січня 2023 року електронну петицію про відновлення декларування статків посадовців та депутатів зареєстрував Олексій Гриценко.

За кілька днів її підписали понад 25 тис. осіб.

В Україні обов’язкове подання декларацій про доходи призупинили після початку російського вторгнення. Також закрили реєстр декларацій.