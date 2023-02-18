Лютий, 18 в 1:01

В Європі мають відбутись суттєві зміни, а для України необхідно створити умови, щоб прискорити процес вступу до Європейського Союзу.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час Мюнхенської конференції з безпеки в п’ятницю.

– Ми не можемо зіставляти те, що відбувається в Україні, з “нормальним або майже нормальним процесом вступу”. Слід мислити у новий спосіб. Ми живемо в поворотний момент історії, ми повинні поміняти майже все в Європі, і тому ми повинні створити новий процес для України. Прискорений шлях – синонім цьому, – сказав він.

Польський глава уряду вважає, що слід відмовитися від звичайного процесу вступу і застосувати “абсолютно новий”.

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Видання Politico раніше повідомляло, що посли держав ЄС під час зустрічі напередодні не погодили десятий пакет санкцій проти Росії. Причиною цього стали обмеження щодо російської гуми.

Додамо, що польський прем’єр-міністр під час першого дня безпекової конференції у Мюнхені казав, що хоч Польща має досить мало американських винищувачів F-16, офіційна Варшава все ж може передати Україні інші літаки.

Зокрема президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україні необхідно надати сучасні винищувачі, щоб відбити загрозу з боку Росії.