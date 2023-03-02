Суд визнав мера Полтави Мамая винним у розтраті понад 500 тис. грн через службове зловживання

Березень, 02 в 17:46

Суд визнав мера Полтави Олександра Мамая винним у розтраті понад 500 тис. грн шляхом зловживання службовим становищем, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Йому призначили близько п’яти років позбавлення волі з забороною рік обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями.

Проте від покарання міського главу звільнили з іспитовим терміном на рік, адже він визнав провину та відшкодував завдані збитки.

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Крім того, Олександр Мамай зобов’язується перерахувати 2 млн грн у фонд глобальної ініціативи з підтримки України United 24.

Встановлено, що мер у змові з директором та бухгалтером комунальної організації Інститут розвитку міста влаштував на роботу двох осіб, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні Мамая та його близького оточення.

Для виплати вказаним особам зарплати, службові особи комунальної організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що у підсумку призвело до завдання місцевому бюджету понад пів мільйона грн збитків.

Суд визнав мера винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у підсумку завдало місцевому бюджету понад 570 тис. грн збитків, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.