Видатки бюджету збільшать на 537,2 млрд грн, переважно – на сектор оборони

Березень, 21 в 9:59

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому урядовий законопроєкт про внесення змін до держбюджету на 2023 рік (№9105), яким передбачено збільшення видатків на сектор безпеки і оборони.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, з 537,2 млрд грн на сектор національної безпеки і оборони пропонується спрямувати 518,2 млрд грн, з яких більшу частину – на грошове забезпечення військовослужбовців.

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Ще 19 млрд грн – для поповнення резервного фонду державного бюджету, зокрема, щонайменше 3 млрд грн із вказаної суми на одноразову грошову допомогу сім’ям загиблих військових і поліцейських, а також 2 млрд грн – на будівництво фортифікаційних споруд.

Мельничук наголосив, що ці додаткові видатки покриватимуться за рахунок внутрішніх та зовнішніх запозичень у розмірі 419,3 млрд грн, ще 60,7 млрд грн – за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку держбанків, 50,3 млрд грн – скорочення видатків на обслуговування держборгу та 6,9 млрд грн – зменшення витрат на забезпечення держгарантій.

Нещодавно народний депутат Ярослав Железняк анонсував ухвалення Радою вже у березні змін до закону про державний бюджет на 2023 рік, якими передбачено збільшення військових видатків більш як на 500 млрд грн.