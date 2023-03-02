На армію дронів потрібно 30 млрд грн: Рада планує збільшити видатки на оборону

Березень, 02 в 15:05

До кінця березня Кабмін подасть на розгляд Верховної Ради проєкт комплексних змін до держбюджету, якими передбачено збільшення видатків на сферу оборони, зокрема на закупівлю безпілотників для так званої армії дронів.

Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

– Є амбітні плани з виробництва дронів в Україні. Тому це у нас першочергова потреба. Йдеться про 30 млрд грн. Принципова підтримка цього є. З резервного фонду виділено перші 10 млрд грн. Щодо коштів з бюджету – будемо шукати джерела, – пояснила народна депутатка.

За її словами, більше розуміння щодо фінансових можливостей з’явиться після того, “як визначимося з програмою співпраці з МВФ”.

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Підласа нагадала, що торік Рада 14 разів вносила зміни до бюджету, переважно саме через потреби оборони, тому у 2023-му, ймовірно, це доведеться робити ще не раз.

Наприкінці січня Генштаб повідомив про формування в Україні ударних рот БПЛА в межах реалізації проєкту Армія дронів.

Появу таких рот пояснюють необхідністю масштабувати виробництво безпілотників для забезпечення Сили оборони України.