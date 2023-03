Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб у Києві зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у Twitter уряду Словенії.

Роберт Голоб заявив Володимиру Зеленському, що Словенія зацікавлена в участі в післявоєнному відновленні України.

Особливо Словенія виступає за реконструкцію міста Ізюм, що у східній частині Харківської області.

Голоб і Зеленський також обговорили процес наближення України до членства в Євросоюзі та НАТО.

Також Роберт Голоб зустрівся з українським колегою Денисом Шмигалем, якому висловив цілковиту підтримку України. Обидва прем’єри також обговорили євроінтеграційні перспективи України.

???????????????????? Prime Minister Robert Golob met in #Kyiv his host, Prime Minister of #Ukraine @Denys_Shmyhal.

He emphasized solidarity of #Slovenia and full support to the Ukrainian people and its leadership. Ukraine’s path to the EU and NATO was also discussed. @ZelenskyyUA @SLOinUKR pic.twitter.com/2xhXCpp7Op

— Slovenian Government (@govSlovenia) March 31, 2023