Прем’єр Словенії на зустрічі із Зеленським висловив зацікавленість у відбудові Ізюму
Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб у Києві зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це йдеться у Twitter уряду Словенії.
Роберт Голоб заявив Володимиру Зеленському, що Словенія зацікавлена в участі в післявоєнному відновленні України.
Особливо Словенія виступає за реконструкцію міста Ізюм, що у східній частині Харківської області.
Голоб і Зеленський також обговорили процес наближення України до членства в Євросоюзі та НАТО.
Також Роберт Голоб зустрівся з українським колегою Денисом Шмигалем, якому висловив цілковиту підтримку України. Обидва прем’єри також обговорили євроінтеграційні перспективи України.
???????????????????? Prime Minister Robert Golob met in #Kyiv his host, Prime Minister of #Ukraine @Denys_Shmyhal.
He emphasized solidarity of #Slovenia and full support to the Ukrainian people and its leadership. Ukraine’s path to the EU and NATO was also discussed. @ZelenskyyUA @SLOinUKR pic.twitter.com/2xhXCpp7Op
— Slovenian Government (@govSlovenia) March 31, 2023
Раніше повідомлялося, що комітет із зовнішньої політики парламенту Словенії відхилив пропозицію про резолюцію, яка визнає Росію державою – спонсором тероризму.