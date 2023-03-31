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Факти / Україна / Політика

Прем’єр Словенії на зустрічі із Зеленським висловив зацікавленість у відбудові Ізюму

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Прем’єр Словенії на зустрічі із Зеленським висловив зацікавленість у відбудові Ізюму

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб у Києві зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у Twitter уряду Словенії.

Роберт Голоб заявив Володимиру Зеленському, що Словенія зацікавлена в участі в післявоєнному відновленні України.

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Особливо Словенія виступає за реконструкцію міста Ізюм, що у східній частині Харківської області.

Голоб і Зеленський також обговорили процес наближення України до членства в Євросоюзі та НАТО.

Також Роберт Голоб зустрівся з українським колегою Денисом Шмигалем, якому висловив цілковиту підтримку України. Обидва прем’єри також обговорили євроінтеграційні перспективи України.

Раніше повідомлялося, що комітет із зовнішньої політики парламенту Словенії відхилив пропозицію про резолюцію, яка визнає Росію державою – спонсором тероризму.

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