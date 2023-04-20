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Політика
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зеленський указом звільнив голову Центру протидії дезінформації

Поліна Лисенко

Президент України Володимир Зеленський звільнив Поліну Лисенко з посади керівника Центру протидії дезінформації.

Про це йдеться в указі президента № 233/2023.

На сайті глави держави повідомляється, що Лисенко раніше подала відповідну заяву про звільнення.

Поліна Лисенко очолила ЦПД у квітні 2021 року. Відомо, що у 2015 році вона закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права), а до 2019 року навчалася в цьому виші в аспірантурі.

У різні роки вона була помічницею заступника директора НАБУ, очолювала департамент міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генпрокурора та проєкт з розвитку судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень і результатів.

З вересні 2020 року була на посаді директорки департаменту інформаційної політики та зв’язків із громадськістю Укрзалізниці.

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Фото: Поліна Лисенко

Джерело: Офіс президента
Володимир Зеленський, Офіс президента
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