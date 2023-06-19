Жодних перемовин з РФ не буде, доки її війська на території України – Єрмак

Україна ніколи не піде на компроміси з Кремлем щодо територій нашої країни. Про це в інтерв’ю The Wall Street Journal завив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Жодних перемовин з росіянами до того моменту, доки тут перебувають їхні війська, не буде, – наголосив він.

За його словами, формула миру президента Володимира Зеленського передбачає виведення російських військ з усієї території України.

– Ми працюємо над тим, щоб такі країни, як Бразилія та Індія, також імплементували мирний план, – додав Єрмак.

Він зауважив, що одна з частин плану: запросити знаменитостей з Латинської Америки відвідати Київ, як це зробила ціла низка західних зірок з початку вторгнення минулого року.

Тиждень тому глава Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що Україна запросить Бразилію та інші країни Глобального Півдня на саміт миру, де обговорюватиметься українська формула миру.

За його словами, йдеться також про Індію, Китай, Саудівську Аравію та країни Африки.

Єрмак не назвав орієнтовну дату та місце проведення саміту, але наголосив, що він відбудеться найближчим часом, у нейтральному місці, яке буде зручним для представники різних країн.

Джерело : The Wall Street Journal

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