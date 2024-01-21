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Дуда анонсував зустріч із Зеленським та назвав тему переговорів

Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Президент Польщі Анджей Дуда висловив надію на швидку зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у межах Люблінського трикутника.

Політик зазначив, що під час дискусії він має намір обговорити, як саме слід продовжувати допомогу Україні на тлі ювілейного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні.

Про це повідомляє польська агенція PAP.

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– На жаль, це наша традиція, що ми маємо боротися за свободу проти російських загарбників. Тому так важливо підтримувати Україну, – сказав Дуда у Литві, де зустрівся із тамтешнім президентом Гітанасом Науседою.

Люблінський трикутник – тристороння регіональна платформа, інституалізована в Любліні, Польща, у липні 2020 року Україною, Польщею, Литвою, які заявили, що її створення має на меті поглиблення військового, політичного, економічного та соціального співробітництва між цими країнами.

Нагадаємо, за словами Дуди, Путін вирішив “підпалити світ”. У разі перемоги над Україною він не зупиниться.

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Анджей Дуда, військова допомога, Володимир Зеленський, Україна-НАТО
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