Україна та Естонія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо готовності Таллінна прийняти Конференцію з відновлення України у 2027 році.

Сторони представляли Андрій Сибіга та Маргус Цахкна.

Про це стало відомо під час пресконференції у Києві 27 жовтня.

– Естонська підтримка охоплює всі види діяльності: від оборони і безпеки до цифрових технологій, гуманітарних програм, реформ і відновлення… Підтвердженням цього також є готовність (Естонії-Ред.) прийняти одну з наступних конференцій з питань відновлення України. Сьогодні ми підписали відповідний документ, – сказав Сибіга.

Очільник МЗС Естонії зазначив, що мова йде саме про Конференцію з відновлення України в Таллінні у 2027 році.

– Я сподіваюся, що до того часу вона закінчиться, – додав Цахкна, підкресливши важливість підписання меморандуму під час триваючої війни.

Документ відображає готовність Естонії підтримувати Україну не лише у сфері безпеки та оборони, а й у питаннях реформ, гуманітарної допомоги та відновлення інфраструктури після війни.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Естонії також оголосив про новий транш фінансової підтримки для української енергетики.

