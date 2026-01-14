Народний депутат України Олександр Кабанов пішов з життя у віці 52 роки.

Про це повідомили народний депутат Жан Беленюк та очільник комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Смерть Олександра Кабанова

– За моєю інформацією, помер нардеп Олександр Кабанов, – написав Жан Беленюк.

Згодом інформацію про це також підтвердив народний депутат Данило Гетманцев.

– Помер Олександр Кабанов, колега, депутат від Слуги народу. Чесна, порядна, відкрита людина. Вічна памʼять, – написав він.

Олександра Кабанова вшанували хвилиною мовчання у залі Верховної Ради України.

Олександр Кабанов – причина смерті

У коментарі журналістам у фракції вважають, що смерть Олександра Кабанова є раптовою.

Проте колеги з фракції визнають, що народний депутат мав проблеми зі здоров’ям.

Олександр Кабанов – біографія і факти з життя

Олександр Кабанов народився 6 серпня 1973 року в Запоріжжі. Він закінчив Запорізький медичний інститут (за спеціальністю Лікар-психотерапевт).

У Запорізькому національному університеті він здобув другу вищу освіту (факультет фінансів).

Крім цього, Олександр Кабанов закінчив Московську медичну академію імені І. М. Сєченова (за спеціальністю Психотерапія).

Під час обрання до парламенту був сценаристом в ТОВ Квартал 95. Народний депутат був обраний до Верховної Ради зі списку партії Слуга народу під номером 87.

Також він працював у парламентському комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.