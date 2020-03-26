PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Перенесення ЗНО 2020: в МОН назвали приблизну дату

Якщо після карантину учні у травні зможуть повернутися за парти, то цього ж місяця відбудеться пробне ЗНО, а основна сесія ЗНО 2020 розпочнеться орієнтовно після 20 чисел червня, повідомила виконувач обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

– Якщо ж ми повернемося за парти лише у червні, то ми теж можемо організувати пробне ЗНО в межах червня до старту основної сесії, – розповіла міністр.

Що стосується державної підсумкової атестації для учнів 4 і 9 класів, за словами Мандзій, вона буде скасована.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка