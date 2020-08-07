Батьки самі вирішуватимуть, що придбати замість Пакунка малюка – Мінсоцполітики

Гроші, які замість Пакунку малюка, будуть отримувати батьки новонароджених дітей, можна буде витратити тільки на продукти, дитячий одяг чи гігієнічні засоби. Для цього картки, матимуть спеціальний захист.

Пакунок малюка – це набір речей, який надавала держава батькам новонародженого при виписці із роддому. Ініціативу запровадили у 2018 році замість грошової виплати. Набір містить пелюшки, дитяче харчування та одяг. Крім того, навчальну літературу та коробку-колиску.

Пілотний проект на видачу грошей замість бебі-боксу, розрахований на півтора року, каже у коментарі Фактам ICTV розповів заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов.

– Батьки самі вирішуватимуть, що потрібно придбати для малюка. Тоді як Пакунок малюка, не давав права вибору. Завдяки тому, що це буде соціальна картка, ми зможемо контролювати, щоб гроші дійшли саме до людини, – заявив Борис Лебедцов.

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В уряді припускають, що можуть залишити Пакунок малюка і грошові виплати. Вибір залишатимуть за батьками – отримати гроші чи коробку.

– Це пілотний проект, ми будемо бачити хто від цього виграє. І можливо до практики повернемось, – додав Лебедцов.

Батькам, які навесні через карантин не отримали Пакунок малюка, зможуть отримати банківську картку з 1 вересня. Компенсацію можна отримати протягом 12 місяців від народження дитини.

У Мінсоцполітики розробляють програму, щоб можна було зареєструватись онлайн.

Обиратимуть торгові мережі для участі у програмі публічно.

– Ми створимо реєстр мереж, які і будуть контролювати самотужки, що саме продавати батькам. Якщо вони порушують це – їх виключатимуть з реєстру, – пояснив заступник міністра.

Як отримати гроші

Батькам або опікунам новонародженого, необхідно звернутися до ПриватБанку і укласти з ним договір. Після цього батьки отримують спеціальну картку.

Далі звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання. Принести документи:

копію свідоцтва про народження дитини;

копію посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземців та осіб без громадянства);

копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

копію рішення про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);

довідку з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги Пакунок малюка (у разі народження дитини у пологовому будинку у 2020 році).

Пакунок малюка замінили на гроші

29 липня Кабінет міністрів схвалив проект постанови Мінсоцполітики щодо видачі 5 тис. грн замість Пакунку малюка.

На картці стоятиме обмеження на такі придбання, як цигарки, алкоголь чи бензин.

Водночас Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав уряд України зберегти програму підтримки сімей з дітьми замість монетизації допомоги.