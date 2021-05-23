Стало відомо, коли в Україні проведуть перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють.

Як заявила начальниця ГУ Пенсійного фонду у Києві Лариса Дзядевич, він відбудеться вже з 1 червня.

Вона також зазначила, що доплати за квітень і травень пенсіонери зможуть отримати заднім числом.

– Ми проводимо перерахунок пенсій тим пенсіонерам, які на 1 березня року, в який проводиться перерахунок пенсій, отримали таке право. Тобто, якщо людина після призначення пенсії пропрацювала 24 місяці або якщо період страхового стажу був меншим, але пройшло не менше 2 років, – пояснила Лариса Дзядевич.

Зазначимо, що для перерахунку пенсій звертатися до органів Пенсійного фонду особисто не доведеться.

Як розрахувати пенсію: формула

Соцвиплати для пенсіонерів, що працюють, вираховуються за простою формулою.

Середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Згідно з формулою, трудовий стаж рахується у відсотках (1 рік – це 1%).

Саме до цього відсотку буде зараховано весь час, який громадянин пропрацював з моменту виходу на пенсію.

На збільшення пенсії може вплинути коефіцієнт заробітку, а от якщо пенсіонер зароблятиме менше, ніж до виходу на пенсію, держава враховуватиме лише додатковий стаж.