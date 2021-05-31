У народного артиста України та екс-кандидата в мери Одеси Олега Філімонова помер 15-річний онук.

Еван Григор грав на шкільному майданчику в баскетбол 30 травня, але раптово йому стало зле. Лікарі намагалися реанімувати хлопця понад півгодини, проте врятувати юнака не вдалося.

– Друзі, в мене в родині сталася велика біда. Сьогодні о 19.10 помер мій онук Еван Григор. Грав у баскетбол на майданчику з друзями. Впав і помер. Швидка намагалася його реанімувати протягом 45 хвилин, але не вийшло. Йому б у серпні виповнилося 16 років. Ось таке горе, – написав Філімонов у Facebook.

Трагедія сталася на спортивному майданчику школи № 84. За попередніми даними, у Евана зупинилося серце.

Смерть Андрія Бешти

30 травня стало відомо, що колишній посол України в Таїланді Андрій Бешта помер. Він був послом України в Таїланді з 2016 року, проте у квітні 2021 року на сайті Офісу президента вийшов указ про його звільнення.

За словами його сина, Бешта ліг спати ввечері у суботу. О 4.30 ранку неділі у нього почалася блювота, потім він втратив свідомість і незабаром помер.

Фото: Олег Філімонов