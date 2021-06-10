Почни з себе: як маленькими кроками сприяти великим реформам

Покращення рівня життя суспільства інколи здається занадто глобальним завданням для кожного.

Люди вважають, що для масштабних змін необхідно зробити забагато, а тому опускають руки. Проте робота на благо громадян і сприяння суспільному розвитку починається з конкретних кроків та ідей.

У багатьох містах можемо знайти активістів, які ведуть активну діяльність для поліпшення життя співвітчизників, про це розповідаємо далі.

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За даними Програми розвитку ООН, у 2020 році Україна посіла 74-ту позицію в рейтингу Індексу людського розвитку, піднявшись аж 14 сходинок порівняно з 2019 роком.

Такі цифри є результатом спільної роботи як керівництва держави, так і громадянського суспільства й бізнесу.

Щоб впливати на життя свого міста, слід плідно попрацювати та не боятись відкривати нові напрями. Одним із таких прикладів активізму, чия діяльність помітна на національному масштабі, є дніпрянин Артем Хмельников.

За останні роки йому вдалося впровадити енергоефективні заходи у місті, а також почати відновлення вітрильного спорту в Дніпрі. Тому ми поспілкувалися з Артемом, щоб розкрити тему місцевих змін та роль проактивності у них.

– Ми розуміємо, які непрості завдання стоять зараз перед Дніпром та які сподівання покладають на наше місто провідні сили європейської інтеграції у Києві, — коментує Хмельников мету своєї діяльності.

Артем — звичайний юрист, який довгий час займався адвокатською практикою. Доволі багатий досвід у сфері права дав змогу поширювати явище pro bono в Україні — тобто надання юридичної допомоги без фінансової вигоди.

Завдяки цьому учасники АТО, діти війни та інші малозабезпечені категорії населення мають можливість звернутись по допомогу до юриста і не сплачувати за це коштів.

Окрім ведення фахової діяльності, Хмельников просуває напрямок вітрильного спорту. Оскільки Артем став організатором спортивної команди з вітрильного спорту X-line, він бачить перспективи подальшого розвитку цієї сфери.

За його словами, Україна – це морська вітрильна держава, і вона має бути вписана в історію світового вітрильного спорту, а в місті Дніпро вітрильний спорт має великі перспективи.

Для цього Артем посприяв тому, щоби міська рада заклала кошти на підтримку вітрильників: фінансування змагань різних класів яхт, підтримка професійних яхтсменів із Дніпра в рамках всеукраїнського заходу Профі-Трофі, а також підтримка змагань серед молоді.

Будучи депутатом міської ради, Артем підтримує процвітання зелених проектів. Його діяльність полягає у залученні інвестицій та людських ресурсів у процес розширення функціоналу енергосервісу на ті об’єкти, які мають помітні перспективи в енергозбереженні, наприклад утеплення шкіл і дитсадків.

Така термомодернізація сприяє й розвитку територіальних громад.

Хоч би скільки було успішних прикладів суттєвих покращень, завдяки маленьким змінам, важко повірити, що це реально. І ще складніше почати, адже роль першопрохідця подекуди лякає.

Але сучасна тенденція активної роботи на благо суспільства засвідчує, що громадська діяльність забезпечує краще майбутнє. А зважаючи на реформу децентралізації та передання ресурсів і повноважень на місця, єдиний шлях до перетворення громад у квітучу спільноту – це активне залучення жителів у локальне життя.

Адже місцеві лідери повинні вести Україну вперед, і будь-які виклики будуть не страшні, якщо життя громад пульсуватиме ініціативами місцевих депутатів, проектами активістів, інвестиціями бізнесів та міжнародних донорів та креативними заходами спортсменів чи то культурних діячів.