Зеленський вважає Дніпропетровщину прикладом для інших областей

Активна реалізація проектів Великого будівництва, розвиток економіки та соціальної сфери Дніпропетровської області мають стати прикладом для інших регіонів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами робочої поїздки на Дніпропетровщину.

— Дніпропетровщина – один із найпотужніших регіонів України. Вона справжній лідер у багатьох показниках соціально-економічного розвитку. Тож де, як не тут, знаходити рецепти для зростання успіху кожного регіону, – сказав глава держави.

Зеленський відвідав ключові об’єкти ініційованої ним інфраструктурної програми Велике будівництво, серед яких Дорога єдності М-30, аеропорт Кривого Рогу, який відновив роботу і буде повністю реконструйований.

Також президент відкрив щойно збудований Олімпійський дім у Дніпрі, який стане базою для багатьох спортивних федерацій області.

— Це прекрасний приклад, як ми змінюємо державу. Це якраз той випадок, коли європейці можуть подивитися і сказати: нам також треба такий от український рівень, – зазначив Зеленський.

У свою чергу координатор програми Велике будівництво, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко сказав, що Дніпропетровська область – у топі реалізації інфраструктурної програми президента.

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Цього року тут виконують майже півсотні проектів. Зокрема, до кінця 2021-го відремонтують 387 км державних і понад 90 км місцевих доріг.

– Хотілося б, щоб інші регіони підтягувалися до флагманських областей, – додав він.

Напередодні також Кирило Тимошенко поділився фотографіями будівництва у Дніпрі траси Н-30 Стрий – Ізварине, яка матиме протяжність близько 1 400 км та з’єднає всю країну від заходу до сходу.

Вдала ініціатива Зеленського

До другої річниці президентства Володимира Зеленського соціологічна група Рейтинг опублікувала опитування, згідно з яким програма інфраструктурної розбудови Велике будівництво отримала найбільше позитивних оцінок українців.

За результатами оцінки окремих сфер розвитку держави та реформ, Велике будівництво на відмінно та добре оцінили 42% опитаних.

До п’ятірки лідерів також увійшли програма Держава в смартфоні (40% позитивних оцінок), звільнення полонених і заручників (38%), зміцнення обороноздатності країни та міжнародна політика — по 30%.