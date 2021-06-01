З 1 грудня 2021 року заробітна плата освітніх працівників збільшиться ще майже на 9%, а саме на 8,4%.

Підвищення посадових окладів анонсував міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час форуму Україна 30.

– Ми знаємо, що з 1 січня 2021 року зарплата освітян збільшилась на 20%. З 1 грудня ми очікуємо підвищення ще на 8,4%, – заявив він.

Також Сергій Шкарлет нагадав, що минулого року понад 500 млн грн було виділено на забезпечення санітарними засобами і засобами гігієни освітніх закладів. Крім того, станом на сьогодні виділено 20 млн грн на проведення безпечного зовнішнього незалежного оцінювання.

Дистанційне навчання в школах

Напередодні Сергій Шкарет заявив, що українські школярі навряд чи з вересня знову перейдуть на дистанційне навчання. Але, на його думку, це залежатиме від загальної дисциплінованості.

Однак у разі необхідності регіони, де запроваджуватимуть червону зону карантину, зможуть перейти на онлайн-навчання.

Фото: Міносвіти