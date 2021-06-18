Нафтогаз у липні представить новий сезонний тарифний план на газ для українців

У липні Нафтогаз хоче презентувати новий сезонний тарифний план поставки газу для українців. Такі плани озвучив директор з інтегрованих комунікацій Нафтогазу Максим Білявський.

За його словами, у новому тарифі буде передбачена можливість рівномірних оплат.

– Плануємо у липні презентувати нову пропозицію на ринку – сезонний тарифний план з можливістю рівномірних оплат, – написав він у Facebook.

Також він нагадав, що усі клієнти газопостачальної компанії Нафтогаз України за стандартом обслуговуються за річним тарифним планом Фіксований, в межах якого вартість газу становить 7,96 грн за куб. м.

Максим Білявський запевнив, що для побутових клієнтів ціна на газ зафіксована на рік і не змінюється навіть за умови підвищення вартості на європейських хабах і сезонних коливань. А підключення до тарифного плану Місячний відбувається лише за бажанням клієнта.

Водночас днями радник міністра енергетики Олена Зеркаль повідомила, що ціна на газ в Україні зросте, якщо Росія запустить Північний потік-2 і вирішить зупинити транзит газу в Європу через ГТС України.

За її словами, вже зараз РФ штучно створює дефіцит газу, не поставляючи на європейський ринок необхідні обсяги, тому ціни на газ дуже високі.

Джерело: Максим Білявський