Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

На Донбасі український військовий отримав кульове поранення

оос, українські військові

На Донбасі отримав кульове поранення український військовий, повідомляє оперативно-тактичне угруповання Північ.

Військовий постраждав внаслідок прицільного обстрілу російських найманців близько 18.30 вечера 17 червня неподалік села Новотошківське.

Бійцю Збройних сил України одразу надали першу медичну допомогу та транспортували до лікарні.

Медики оцінюють його стан, як середньої тяжкості.

Наразі на місці події працюють посадовці військової частина та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.

Загибель військового на Донбасі

16 червня в районі проведення Операції об’єднаних сил загинув український військовий Роман Галуха.

Про це повідомили у Рава-Руській громаді та висловили співчуття матері, сестрі та іншим близьким загиблого.

Джерело: ОТУ Північ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка