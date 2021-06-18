На Донбасі український військовий отримав кульове поранення

На Донбасі отримав кульове поранення український військовий, повідомляє оперативно-тактичне угруповання Північ.

Військовий постраждав внаслідок прицільного обстрілу російських найманців близько 18.30 вечера 17 червня неподалік села Новотошківське.

Бійцю Збройних сил України одразу надали першу медичну допомогу та транспортували до лікарні.

Медики оцінюють його стан, як середньої тяжкості.

Наразі на місці події працюють посадовці військової частина та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.

Загибель військового на Донбасі

16 червня в районі проведення Операції об’єднаних сил загинув український військовий Роман Галуха.

Про це повідомили у Рава-Руській громаді та висловили співчуття матері, сестрі та іншим близьким загиблого.

Джерело: ОТУ Північ