Помер український блогер та волонтер Святослав Волков, більш відомий суспільству під псевдонімом Горький лук.

За даними засобів масової інформації, блогер в останні дні перебував у медичному закладі, де лікувався від важкої форми коронавірусу та наслідків небезпечного захворювання.

Волонтер Нік Будерацький повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що у блогера відмовили нирки.

Святослав Волков став відомим після того, як заснував блог у Живому журналі після 2014 року. У своїх дописах блогер висміював політику Російської Федерації щодо української держави.

– Він писав блискучі тексти, що прочитувалися на одному диханні. Він заглядав у саму безодню та аналізував всі явища своїм словом, як гострим скальпелем. Він вмів розповідати дуже смішно про страшні речі, вмів бути й дуже серйозним, але завжди цікавим, – прокоментував смерть блогера фотограф Олександр Заклецький.

Святослав Волков також був військовим медиком на Донбасі та брав участь у волонтерському русі. Дописи блогера звинувачувала у русофобії низка російських засобів масової інформації.

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Фото: Олександр Заклецький