Найвищий з 2017 року: показник безробіття в Україні сягнув рекордного рівня

У першому кварталі 2021 року (січні-березні) рівень безробіття в Україні сягнув позначки 10,5%. Це найвищий показник з початку 2017 року, коли він становив 10,1%.

Згідно з даними Держстату, кількість зайнятого населення віком 15 років і старше у першому кварталі становила 15,5 млн. осіб, а у віком 15–70 років – 15,4 млн. А от рівень безробіття серед українців цієї вікової категорії сягнув 1,8 млн.

Протягом січня-березня не було проблем з роботою у громадян від 15 років і старше, рівень зайнятості яких становив 48,6%. Дещо вищим був показник серед українців віком 15–70 років – 55%.

Водночас без роботи у першому кварталі опинилося 10,5% населення віком 15–70 років.

Загалом, згідно з даними опитування соціологічної служби Центр Разумкова, карантин дещо вплинув на зайнятість українців. Так, 21% громадян почали працювати дистанційно, а ще 17% опитаних пішли у відпустку.

Джерело: Держстат