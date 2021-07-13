12 липня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель в Берліні.

Очільники двох країн обговорили низку важливих тем, зокрема російський газопровід Північний потік-2 та його небезпеку.

Факти ICTV дізнались, що пишуть про зустріч Зеленського та Меркель німецькі ЗМІ.

Зустріч Зеленського та Меркель – огляд німецьких медіа

Видання Faz.net пише, що російський газопровід Північний потік-2 є проблемою, яка загострює відносини Німеччини з Україною, а також зі США. Тому канцлер Ангела Меркель має знайти спосіб, як вирішити це.

Як зазначають журналісти, Меркель неодноразово захищала будівництво, заявляючи, що це просто економічний проект. Проте Зеленський та Байден дотримуються протилежної думки.

– Федеральний уряд покладається на ідею відкрити Північний потік-2 за умови, що новий трубопровід може бути підключено до мережі тільки в тому разі, якщо РФ продовжить транзитну угоду з Україною. Термін її дії закінчується наприкінці 2024 року, після чого Києву загрожують величезні втрати в транзитних зборах.

За даними видання, офіційний представник уряду Штеффен Зайберт нещодавно зазначав, що чинна угода дає змогу продовжити її до 2034 року. Однак навряд чи Росія погодиться на це.

– Путін заявив, що він може передбачити продовження тільки в тому разі, якщо Київ проявить добру волю і не використовуватиме майбутні доходи для захисту.

Водночас веб-ресурс Zeit.net пише, що на зустрічі Зеленський назвав Північний потік-2 великою загрозою для України, а Меркель заявила, що серйозно ставиться до таких побоювань.

– За словами канцлера Ангели Меркель, уряд Німеччини продовжить кампанію за енергетичну безпеку України навіть після завершення будівництва спірного газопроводу Північний потік-2.

За даними видання, угода про транзит газу, узгоджена спільно з ЄС, гарантує Україні право залишатися країною транзиту європейського імпорту природного газу до 2024 року.

Джерело: Faz.net, Zeit.net